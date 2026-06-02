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Mosca, 'massiccio attacco su strutture militari ucraine'

MOSCA, 02 GIU - Mosca ha confermato di avere compiuto "un massiccio attacco" durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di avere colpito obiettivi militari. Il ministero della Difesa, citato dalla Tass, dichiara che sono stati impiegati droni e missili lanciati dall'aria, da terra e dal mare contro "strutture dell'industria della difesa" nelle regioni di Kiev, Zaporizhzhia, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Khmelnytsky e Sumy, oltre a depositi di carburante, infrastrutture dei trasporti e aeroporti militari.

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