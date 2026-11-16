ROMA, 16 NOV - Le forze armate ucraine hanno attaccato nuovamente il ponte di Crimea. Lo ha affermato il governatore russo della penisola annessa da Mosca, Serghei Aksyonov. "Il nemico ha attaccato ancora una volta il ponte di Crimea. Al momento, il traffico è stato sospeso. Forniremo ulteriori aggiornamenti con l'evolversi della situazione", ha scritto sul suo canale Telegram rilanciato dalla Tass. Si tratta del secondo attacco contro l'infrastruttura in 24 ore.
Mosca, 'le forze ucraine hanno attaccato di nuovo il ponte di Crimea'
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