MOSCA, 14 OTT - 'Prima di tutto non sono affari suoi. Secondo, tornare alla frase uno'. Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando con l'ANSA le parole della premier Giorgia Meloni che al Senato ha criticato l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Usa Donald Trump dopo il colloquio telefonico con Vladimir Putin.
Mosca, 'l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni'
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