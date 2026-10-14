Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Mosca, 'l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni'

MOSCA, 14 OTT - 'Prima di tutto non sono affari suoi. Secondo, tornare alla frase uno'. Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando con l'ANSA le parole della premier Giorgia Meloni che al Senato ha criticato l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Usa Donald Trump dopo il colloquio telefonico con Vladimir Putin.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
MOSCA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...