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Mosca, 'in raid ucraini su regione Zaporizhzhia almeno 8 morti, 2 sono bimbi'

BELGRADO, 25 LUG - Almeno otto persone, fra cui due bambini, sono morte in raid ucraini sulla porzione della regione ucraina di Zaporizhzhia occupata dalle forze russe, dove sarebbe stata colpita un'area ricreativa: è quanto afferma il governatore russo dell'oblast, citato dall'agenzia ufficiale russa Tass.

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