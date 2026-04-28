ROMA, 28 APR - Il 9 maggio si terrà una parata militare sulla Piazza Rossa a Mosca per commemorare l'81° anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo, scrive la Tass. "Il 9 maggio 2026, in commemorazione dell'81° anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica, si terrà una parata militare sulla Piazza Rossa a Mosca", si legge in un comunicato. Aerei delle pattuglie acrobatiche sorvoleranno la Piazza Rossa, mentre i piloti dei caccia Su-25 dipingeranno il cielo con i colori della bandiera russa, ha precisato il ministero della Difesa.
Mosca, il 9 maggio si terrà una parata militare nella Piazza Rossa
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