MOSCA, 11 NOV - Un attacco di droni ha mandato a fuoco il porto russo sul Mar Baltico di Ust-Luga. Lo ha annunciato il governatore della regione. "Un attacco Uav - ha scritto su Telegram Aleksandr Drozdenko - ha colpito il porto nell'area di Ust-Luga, causando un incendio". Si tratta di uno dei più importanti porti della Russia occidentale per l'esportazione di petrolio.
Mosca, 'droni causano incendio in porto petrolifero sul Baltico'
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