MOSCA, 18 SET - Il ministero degli Esteri russo ha convocato l'incaricato d'affari britannico in Russia, Danae Dholakia, "per presentare una ferma protesta contro la continua escalation di forniture di droni e altre armi da parte di Londra al regime di Kiev". Lo ha riferito in un comunicato il ministero degli Esteri russo, precisando che Mosca "si riserva il diritto di intraprendere le necessarie azioni di rappresaglia nell'ambito del proprio diritto all'autodifesa."
Mosca convoca incaricato d'affari Gb per le armi a Kiev, 'diritto alla rappresaglia'
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