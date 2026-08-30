ROMA, 30 AGO - La Russia ha proseguito nella notte tra il 29 e il 30 agosto gli attacchi quasi incessanti con droni contro Kiev, per la terza notte consecutiva, secondo quanto riferito dal Kyiv Independent. Le autorità della capitale hanno diramato ripetuti allarmi aerei mentre venivano segnalati incendi in diversi punti della città. Gli ultimi raid sono arrivati dopo che la Russia aveva lanciato centinaia di droni contro l'Ucraina nell'arco della giornata, con la maggior parte diretta verso Kiev, riferisce il quotidiano. Nel distretto di Obolonskyi, intorno alle 22 locali, un drone russo è precipitato tra alcuni edifici residenziali. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito che l'impatto ha provocato un incendio tra il secondo e il quinto piano di un edificio di 12 piani. Un altro drone abbattuto ha provocato un incendio in un'area nel distretto di Dniprovskyi. Nella mattinata, Klitschko ha inoltre riferito che i detriti di un drone hanno provocato un rogo sul tetto di un edificio non residenziale nel distretto di Holosiivskyi. Alle 6 del mattino, secondo il Servizio statale ucraino per le emergenze citato dal Kyiv Independent, i soccorritori erano ancora impegnati nello spegnimento degli incendi nella capitale, mentre tutti i roghi provocati dagli attacchi del giorno precedente erano stati estinti. La nuova notte di attacchi segue il raid del 29 agosto che, secondo Klitschko, ha provocato la morte di una bambina di due anni nel distretto di Obolonskyi e il ferimento di altre otto persone, tre delle quali sono state ricoverate in ospedale.
Mosca continua gli attacchi su Kiev, terza notte consecutiva di raid con droni
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