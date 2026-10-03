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Mosca, colpito il ponte nord di Kiev, facilita il movimento delle truppe

ROMA, 03 OTT - Il ministero degli Esteri russo ammette di aver colpito durante la notte il ponte stradale Severny sul fiume Dnieper a Kiev, chiamato il ponte nord della capitale. "Le forze armate russe continuano a colpire le infrastrutture ucraine e le navi utilizzate a beneficio delle forze armate ucraine. Durante la notte, attacchi con velivoli senza pilota hanno colpito il ponte stradale Severny sul fiume Dnieper a Kiev, che facilita gli spostamenti delle truppe e le consegne di rifornimenti militari per le forze armate ucraine", ha dichiarato il ministero, come riporta Tass.

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