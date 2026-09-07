MOSCA, 07 SET - La Russia ha revocato "il proprio consenso all'attività del Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a San Pietroburgo, che dovrà cessare le proprie attività entro il 18 settembre 2026". Lo ha annunciato il ministero degli Esteri russo. La decisone è stata presa come misura di ritorsione alla chiusura del consolato russo a Bonn. Tutti i suoi dipendenti dovranno lasciare la Federazione Russa entro tale data.
Mosca chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo
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