Mosca, almeno 4 morti in raid ucraino su dormitorio studentesco

ROMA, 22 MAG - Sono almento 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco ieri sera nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Lo ha detto la commissaria russa russa per i diritti umani, Yana Lantratova, citata dalla Tass. Il Comitato investigativo ha affermato che il dormitorio, in un edificio di cinque piani situato a Starobelsk, è stato colpito da "quattro droni ad ala fissa in un attacco mirato" che ha provocato il crollo della struttura fino al secondo piano. Si ritiene che ancora diversi giovani siano intrappolati sotto le macerie. Al momento dell'attacco erano presenti 86 studenti tra i 14 e i 18 anni.