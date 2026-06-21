ALESSANDRIA, 21 GIU - L'incidente avvenuto sull'A26 direzione Genova, al chilometro 35+800, tra la diramazione Predosa-Bettole e Ovada (Alessandria), dove sono state coinvolte una moto e un'auto, ha causato la morte di un motociclista, 64 anni. La passeggera della due ruote - una ragazza di 19 anni - è stata trasportata dall'elisoccorso, in codice giallo, all'ospedale di Alessandria. Inevitabili i disagi alla circolazione e al traffico con temporanee chiusure che hanno creato chilometri di code. Considerate le temperature estremamente elevate, viene distribuita acqua agli utenti in coda.
Morto un motociclista sull'A26, ferita una giovane
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