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Morto l'uomo accoltellato in spiaggia a Savona, si cerca l'omicida

GENOVA, 06 LUG - È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo dove era stato operato nella notte ma non ce l'ha fatta. E' quindi ricercato per omicidio l'uomo che, durante una lite, l'ha accoltellato. L'aggressore è infatti scappato subito dopo aver ferito la vittima.

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