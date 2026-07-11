Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Morto Giorgio Rossi, assessore alla Cultura di Trieste

TRIESTE, 11 LUG - E' morto Giorgio Rossi, assessore alla Cultura del Comune di Trieste e braccio destro, nonché storico amico, del sindaco, Roberto Dipiazza. Lo riporta il sito del quotidiano Il Piccolo precisando che Rossi aveva 79 anni ed era ricoverato all'ospedale di Cattinara a causa di una caduta.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
TRIESTE
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...