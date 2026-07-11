TRIESTE, 11 LUG - E' morto Giorgio Rossi, assessore alla Cultura del Comune di Trieste e braccio destro, nonché storico amico, del sindaco, Roberto Dipiazza. Lo riporta il sito del quotidiano Il Piccolo precisando che Rossi aveva 79 anni ed era ricoverato all'ospedale di Cattinara a causa di una caduta.
Morto Giorgio Rossi, assessore alla Cultura di Trieste
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