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++ Morto bambino di 5 anni caduto dalla finestra a Genova ++

(v.: 'Bimbo di 8 anni cade dalla finestra...' delle 13.35) GENOVA, 09 SET - Non ce la fatta il bimbo caduto dalla finestra di un appartamento di una palazzina a Begato, quartiere popolare di Genova. Il piccolo, che ha 5 anni e non 8 come precedentemente riferito dai soccorritori, è precipitato dal terzo piano. Sul posto Vigili del fuoco, polizia e l'automedica inviata dal 118. Sono in corso le indagini per verificare la dinamica dell'accaduto.

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