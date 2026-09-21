LONDRA, 21 SET - Lutto nel Regno Unito per la morte di uno degli ultimi vecchi "eroi" britannici superstiti della Seconda guerra mondiale: Kenneth 'Ken' Hay, veterano del D-Day, sopravvissuto anche alla cattura da parte dei tedeschi, avvenuta poche settimane dopo la sbarco degli alleati anglo-americani in Normandia. Hay è morto domenica all'età di 101 anni, come comunicato dal British Normandy Memorial. Nato nel sobborgo londinese di Upminster e arruolato nel quarto reggimento fanteria Dorset, egli fu protagonista anche di una lunga marcia di 1600 chilometri per tornare a casa dall'Europa centro-orientale dopo un periodo di prigionia concluso con la liberazione da parte delle forze Usa di uno dei campi di concentramento della Germania nazista. La sua figura è stata richiamata ad esempio dai vertici militari del Regno, da politici di vario orientamento e dallo stesso British Normandy Memorial: che ricorda "nonno Ken" come "un gentleman straordinario la cui vita eccezionale non sarà mai dimenticata" e ne sottolinea l'impegno "instancabile" di testimone nelle scuole per educare i giovani alla memoria del passato.
Morto a 101 anni uno degli ultimi veterani britannici del D-Day
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