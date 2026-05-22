Morti in torrente, condannati sindaco Civita e guida turistica

CASTROVILLARI, 22 MAG - Il sindaco di Civita (Cosenza) Alessandro Tocci è stato condannato a 4 anni ed un mese di reclusione dal Tribunale di Castrovillari per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018 quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di dieci persone, nove escursionisti e una guida, e 11 feriti. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangieri a 3 anni e 5 mesi, mentre sono stati assolti gli altri imputati. La Procura aveva chiesto la condanna di Tocci a 9 anni e di Vangieri a 8