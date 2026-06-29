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Morta in Venezuela un'altra famiglia di cinque italiani

ROMA, 29 GIU - Cinque persone appartenenti alla stessa famiglia italiana, originaria di Licusati, frazione di Camerota nel Salernitano, sono morte nel terremoto in Venezuela. Lo riferiscono fonti locali. Secondo quanto si apprende si tratta della famiglia di Gennaro Garofalo, che da anni viveva a La Guaira, la zona più colpita dal sisma. Le cinque vittime non farebbero parte degli 11 italiani deceduti già confermati.

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