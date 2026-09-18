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Morta dopo un intervento al naso, due medici a processo a Roma

ROMA, 18 SET - Rinviati a giudizio Marco e Marco Antonio Procopio, i due chirurghi estetici (padre e figlio) accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada avvenuta nel novembre del 2024 nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Il gup ha ammesso come parte civile i genitori della 22enne, originaria di Lentini in Sicilia e il suo fidanzato che era presente con lei il giorno dell'intervento. Il processo è fissato al 9 marzo davanti alla nona sezione collegiale.

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