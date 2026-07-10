LONDRA, 10 LUG - Il mondo della politica britannica dice addio ad Ann Widdecombe, pasionaria euroscettica transitata negli anni dalle file del Partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party (trasformatosi poi in Reform Uk) di Nigel Farage. Figura divisiva e radicale su alcuni dossier della destra, ma capace di grande garbo personale nei rapporti e nei dibattiti con gli avversari, Widdecombe aveva 78 anni. La sua morte è stata confermata dalla famiglia. Deputata Tory alla Camera dei Comuni dal 1987 al 2010, ebbe vari incarichi di governo negli anni '90 sotto la premiership di John Major. Uscita poi dalla politica attiva, divenne scrittrice, ma anche personaggio televisivo, partecipando fra l'altro nel 2018 come concorrente e arrivando alla finale di Strictly Come Dancing (versione britannica di Ballando Sotto le Stelle, in onda sulla Bbc). Sostenitrice inflessibile dell'uscita senza se e senza ma del Regno Unito dall'Ue, torno sulla scena elettorale dopo il referendum del 2016 e fu eurodeputata del Brexit Party di Farage dal 2019 al 2020: sino alla formalizzazione del divorzio fra Londra e Bruxelles. Negli ultimi anni era stata responsabile Giustizia di Reform Uk.
Morta Ann Widdecombe, pasionaria pro Brexit passata dalla Thatcher a Farage
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