WASHINGTON, 03 NOV - La guerra in Iran è costata alle famiglie americane 2.147 dollari l'una. A fare i conti è Moody's Analytics per Cnn, rivedendo al rialzo la precedente stima di 2.000 dollari. I calcoli di Moody's Analytics arrivano nel giorno delle elezioni di metà mandato che vedono il carovita al centro delle decisioni degli elettori.
Moody'a Analytics, guerra in Iran costata 2.150 dollari alle famiglie Usa
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