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Moody'a Analytics, guerra in Iran costata 2.150 dollari alle famiglie Usa

WASHINGTON, 03 NOV - La guerra in Iran è costata alle famiglie americane 2.147 dollari l'una. A fare i conti è Moody's Analytics per Cnn, rivedendo al rialzo la precedente stima di 2.000 dollari. I calcoli di Moody's Analytics arrivano nel giorno delle elezioni di metà mandato che vedono il carovita al centro delle decisioni degli elettori.

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