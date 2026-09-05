CERNOBBIO, 05 SET - "Oramai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo" Lo afferma l'ex presidente del consiglio Mario Monti concludendo il dialogo con il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci al forum Teha di Cernobbio.
Monti a Vannacci, 'combatterò fino all'ultimo la sua retorica fascista'
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