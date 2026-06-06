Mondiali, Fifa consentirà agli spettatori di portare una bottiglia d'acqua allo stadio

(ANSA-AFP) - ROMA, 06 GIU - La Fifa ha annunciato che consentirà ai tifosi di portare una bottiglia d'acqua monouso "di plastica morbida" negli stadi dei Mondiali, dopo le proteste suscitate dal divieto di bottiglie riutilizzabili, come riporta l'Afp. "A tutti i tifosi sarà consentito portare una bottiglia d'acqua monouso di plastica morbida da 590 ml, sigillata in fabbrica, in qualsiasi partita dei Mondiali Fifa 2026 negli Stati Uniti e in Canada", ha dichiarato Heimo Schirgi, direttore operativo dei Mondiali, in un video pubblicato sull'account X della FIFA. L'annuncio, che la Fifa ha definito un "chiarimento" sulla sua politica relativa alle bottiglie d'acqua, è arrivato due giorni aver affermato che le bottiglie d'acqua riutilizzabili non sarebbero state ammesse. Si trattava di una modifica al codice di condotta ufficiale degli stadi che avrebbe potuto costringere i tifosi a pagare per l'acqua in bottiglia. La Fifa ha giustificato la decisione attribuendola a motivi di sicurezza, "per prevenire rischi e infortuni a giocatori e spettatori". "Le bottiglie esterne sono già vietate in diverse di queste sedi per motivi di sicurezza e la Fifa sta applicando questa misura a tutti gli stadi del torneo", aveva dichiarato la federazione in un comunicato e ha ribadito che tali preoccupazioni restano valide. Schirgi ha affermato che "ai tifosi non sarà consentito portare bottiglie d'acqua rigide e riutilizzabili, per motivi di sicurezza", mostrando esempi di bottiglie che saranno ammesse e non ammesse. (ANSA-AFP).