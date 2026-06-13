Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Mondiali: da Ronaldo a Tom Brady, sugli spalti per Brasile-Marocco anche Mamdani

EAST RUTHERFORD, 13 GIU - Da Ronaldo a Tom Brady, passando per il sindaco di New York Zohran Mamdani e la governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul. Al Metlife Stadium diverse star stanno assistendo alla prima partita del Brasile ai Mondiali con il Marocco. Accanto a Ronaldo sugli spalti ci sono altre leggende del calcio brasiliano, da Kaka' a Roberto Carlos. Brady siede sugli spalti insieme alla figlia e tutti e due indossano una maglietta del Brasile.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
MondialiEAST RUTHERFORD
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...