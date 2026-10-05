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Moncloa, alle 9 dichiarazione istituzionale del premier Sanchez

MADRID, 05 OTT - Il premier spagnolo Pedro Sanchez realizzerà alle 9 una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa. Lo annunciano fonti governative. Sanchez ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista, ministri e membri dell'esecutivo sull'eventualità di indire elezioni anticipate rispetto alla fine naturale della legislatura nel luglio 2027, sull'onda delle proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso spagnolo.

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