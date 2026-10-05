MADRID, 05 OTT - Il premier spagnolo Pedro Sanchez realizzerà alle 9 una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa. Lo annunciano fonti governative. Sanchez ha trascorso il fine settimana consultando il Partito Socialista, ministri e membri dell'esecutivo sull'eventualità di indire elezioni anticipate rispetto alla fine naturale della legislatura nel luglio 2027, sull'onda delle proteste di piazza per la bocciatura dei decreti casa al Congresso spagnolo.
Moncloa, alle 9 dichiarazione istituzionale del premier Sanchez
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiMADRID
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...