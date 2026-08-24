CAGLIARI, 24 AGO - Momenti di apprensione per il danneggiamento di uno pneumatico sul volo Roma Cagliari partito questa mattina da Elmas con 182 passeggeri e sei membri. In una nota la compagnia Aeroitalia spiega che, secondo una prima analisi, il problema al Boeing 737-800 sarebbe riconducibile alla presenza di un corpo estraneo (Fod - Foreign Object Debris) sulla pista dell'aeroporto di Cagliari. Sarebbe questa, sempre per la compagnia, la causa della foratura dello pneumatico. Aeroitalia "si rammarica per il disagio e per i comprensibili momenti di apprensione vissuti dai passeggeri e ribadisce che la sicurezza dei propri passeggeri e dei propri equipaggi costituisce la priorità assoluta della compagnia". Il volo è regolarmente atterrato all'aeroporto di Roma Fiumicino intorno alle 13.45 "in condizioni di piena sicurezza, senza conseguenze per i passeggeri e per i membri dell'equipaggio". Le verifiche effettuate dal personale tecnico - conclude Aeroitalia- non hanno evidenziato elementi riconducibili ad anomalie o malfunzionamenti dell'aeromobile.
Momenti di paura sul volo Cagliari Roma per uno pneumatico forato
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