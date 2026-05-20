Modi, scambi bilaterali per 20 miliardi è balzo avanti India-Italia

ROMA, 20 MAG - "C'è una nuova fiducia, stiamo facendo fare un balzo in avanti nei nostri rapporti annunciando la partnership strategica, che segua i tempi previsti per gli scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro". Così il premier indiano Narendra Modi in conferenza stampa con la premier Giorgia Meloni. "Più di 800 imprese italiane sono in India e partecipano attivamente, c'è nuovo entusiasmo e fiducia", ha aggiunto.