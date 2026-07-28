NAIROBI, 28 LUG - Il governo keniano, tramite l'ente per la fauna selvatica (Kws) ha avviato un'indagine urgente dopo il ritrovamento di almeno 14 elefanti morti nell'ecosistema di Amboseli, nel sud del Paese, in circostanze ancora da chiarire. I campioni prelevati dalle carcasse sono stati inviati ai laboratori di medicina governativi per le analisi di laboratorio, mentre i veterinari dell'ente stanno cercando di stabilire le cause del decesso. Secondo quanto dichiarato ai media dal responsabile della comunicazione del Kws, Duncan Wanyama, gli animali non sono stati trovati all'interno del Parco Nazionale di Amboseli, ma in diversi ranch situati tra i 15 e i 30 chilometri dai confini dell'area protetta. Gli elefanti appartenevano a diverse fasce d'età e di entrambi i sessi e i decessi si sono verificati nell'arco di circa tre settimane. Alcuni rappresentanti della comunità maasai hanno collegato la vicenda alle tensioni in corso sul trasferimento della gestione del parco di Amboseli dal Kws alla contea di Kajiado, tema già oggetto di un contenzioso giudiziario.
Misteriosa moria di elefanti in Kenya, il governo lancia un'indagine
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