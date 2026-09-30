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Missili e droni su regione di Kiev, ucciso un bambino

ROMA, 30 SET - Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, colpita nella notte da un attacco missilistico e con droni, nella cittadina di Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. Tre persone sono state estratte vive: tra queste, un bambino che ha riportato un grave trauma cranico, un uomo con ferite da schegge alla testa e una donna ha con lesioni alle gambe. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione statale regionale di Kiev, Timur Tkachenko.

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