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Ministro istruzione indiano lascia dopo proteste del partito delle blatte

NEW DELHI, 25 LUG - Il ministro dell'Istruzione Dharmendra Pradhan si è dimesso, dopo settimane di massicce proteste a New Delhi del movimento giovanile "Cockroach Janta Party" ("Partito popolare delle blatte") che chiedeva le sue dimissioni dopo una presunta fuga di informazioni sulle domande del test di ingresso alla facoltà di Medicina svoltosi a maggio e poi per questo annullato e ripetuto successivamente. Lo riporta Hindustan Times.

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