PARIGI, 07 OTT - ll ministro dell'Interno francese, Laurent Nuñez, nel corso di un'audizione presso la Commissione per Affari costituzionali dell'Assemblea nazionale in merito al movimento di protesta degli studenti delle scuole superiori, parla di un movimento "piuttosto inedito", in particolare per "il numero di scuole coinvolte", per "i partecipanti, più numerosi del solito" e perché "è rapidamente degenerato in gravi episodi di violenza". Nuñez ritiene inoltre "eccessivo parlare di repressione della polizia", dopo le numerose immagini di questi ultimi giorni di scontri tra le forze dell'ordine e i giovani. "Questa è la prima verità da ristabilire: non c'è alcun intervento quando gli studenti manifestano pacificamente", assicura il ministro.
Ministro Interni Francia, 'violenze gravi, eccessivo parlare di repressione polizia'
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