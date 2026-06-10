LONDRA, 10 GIU - Il ministro britannico per l'Irlanda del Nord, Hilary Benn, ha affermato che "le persone vengono prese di mira a causa del colore della loro pelle" riferendosi ai disordini anti-migranti di Belfast: Questo dovrebbe "disgustare ogni cittadino del Regno Unito che abbia buon senso", ha aggiunto parlando nel corso di una conferenza stampa.
Ministro Gb, 'a Belfast persone prese di mira per colore della pelle'
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