Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Ministro Gb, 'a Belfast persone prese di mira per colore della pelle'

LONDRA, 10 GIU - Il ministro britannico per l'Irlanda del Nord, Hilary Benn, ha affermato che "le persone vengono prese di mira a causa del colore della loro pelle" riferendosi ai disordini anti-migranti di Belfast: Questo dovrebbe "disgustare ogni cittadino del Regno Unito che abbia buon senso", ha aggiunto parlando nel corso di una conferenza stampa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
LONDRA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...