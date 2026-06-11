Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Ministro della Difesa Gb si dimette, 'poche risorse per forze armate'

LONDRA, 11 GIU - Il ministro della Difesa britannico, John Healey, ha rassegnato a sorpresa le sue dimissioni con una lettera indirizzata al premier laburista Keir Starmer, accusando il Tesoro di non voler stanziare le risorse necessarie a difendere il Paese "in questo momento di minacce crescenti". Si tratta di un nuovo duro colpo per il primo ministro nel pieno di una crisi della sua leadership, che arriva dopo le recenti dimissioni del titolare della Sanità, Wes Streeting.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
LONDRA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...