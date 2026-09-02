ROMA, 02 SET - Secondo gli ultimi dati del ministero della Sanità nella Striscia di Gaza, gestito da Hamas, oltre 900 persone sono rimaste uccise quest'anno negli attacchi israeliani a Gaza nonostante il cessate il fuoco. Lo scrive la Bbc online. Il numero totale di palestinesi uccisi nella Striscia dal 10 ottobre, data di dichiarazione della tregua, sale così a oltre 1.300, tra cui 301 bambini, afferma il ministero. Hamas e Israele hanno concordato di porre fine alla guerra dopo aver accettato il piano di pace in 20 punti del presidente statunitense Donald Trump. Tale piano prevedeva la sospensione di "tutte le operazioni militari, compresi i bombardamenti aerei e di artiglieria". Da allora, Bbc Verify ha analizzato decine di video che mostrano l'impatto degli attacchi israeliani su diverse località, tra cui un bar sulla spiaggia, tende dove si erano rifugiati gli sfollati e un presunto corteo funebre nel centro di Gaza. Secondo i dati, gli ultimi mesi sono stati tra i più letali, con oltre 100 morti al mese tra aprile e agosto. Il ministero attribuisce i decessi direttamente all'azione militare israeliana, senza però distinguere tra civili e combattenti.
Ministero Sanità a Gaza, oltre 900 morti quest'anno nonostante la tregua
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