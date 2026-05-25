Ministero, negativi al test per l'Ebola i due cooperanti italiani

MILANO, 25 MAG - Sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano, dopo essere rientrati dall'Uganda con febbre e altri sintomi. Lo comunica il ministero della Salute. Negativi anche i test per la malaria e per i principali virus respiratori attualmente monitorati, aggiunge l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, secondo cui l'ipotesi, al momento, è quella di "un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico". "È stata infatti riscontrata - continua l'assessore Bertolaso - positività alla Shigella in entrambi i soggetti". Sono in corso ulteriori approfondimenti microbiologici e colturali. Intanto, il ministero continuerà "a fornire aggiornamenti ufficiali sulla base dell'evoluzione del quadro epidemiologico. Il rischio in Italia resta molto basso". "Al momento non sussistono elementi di allarme per la salute pubblica. Se fossero state rispettate le corrette tempistiche e procedure si sarebbe potuta evitare l'attivazione di un allarme mediatico che ha comportato un notevole dispiego di risorse e attività operative, conclude Bertolaso.