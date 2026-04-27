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Ministero Giustizia autorizza Pg a nuovi accertamenti sul caso Minetti

ROMA, 27 APR - Il ministero della Giustizia ha firmato l'autorizzazione richiesta dalla Procura generale della Corte d'Appello di Milano per nuove verifiche, tutte quelle che dovessero rivelarsi necessarie, in merito al caso della grazia a Nicole Minetti e alla luce delle recenti notizie di stampa. È quanto si apprende da fonti informate.

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