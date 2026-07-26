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Minacce social, assegnata la scorta al sindaco di Bologna Lepore

BOLOGNA, 26 LUG - La Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui Corriere della Sera e Repubbblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni.

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