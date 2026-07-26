BOLOGNA, 26 LUG - La Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui Corriere della Sera e Repubbblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni.
Minacce social, assegnata la scorta al sindaco di Bologna Lepore
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBOLOGNA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...