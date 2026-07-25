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Minacce online a Lepore dopo gli scontri, il sindaco denuncia

BOLOGNA, 25 LUG - Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ieri mattina in Questura ha presentato una denuncia-querela dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro del post piazza per Abderrahim Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online. Messaggi dal tono "Lepore ti vogliamo come Fakir", solo per citarne uno. Non solo attacchi "pubblici" sui social, scrive il quotidiano, ma pure messaggi privati con minacce anche di morte, qualcuna circostanziata con un indirizzo.

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