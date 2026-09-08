Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Miliband, 'Israele chiude occhi su pulizia etnica in Cisgiordania'

LONDRA, 08 SET - Il ministro degli Esteri britannico Ed Miliband ha accusato Israele di "chiudere gli occhi" rispetto a una "pulizia etnica" in corso in Cisgiordania. Lo ha dichiarato alla Camera dei Comuni annunciando lo stop da parte di Londra all'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
LONDRA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...