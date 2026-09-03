BUENOS AIRES, 03 SET - Il presidente ultraliberista argentino, Javier Milei, ha ribadito di non avere alcuna intenzione di allentare le sue politiche di austerità in vista delle elezioni del 2027, in cui potrebbe candidarsi per un secondo mandato. "L'equilibrio fiscale non è negoziabile e non negozieremo nemmeno la politica monetaria, perché non ci fermeremo finché non avremo sconfitto l'inflazione", ha detto il capo dello Stato ai suoi sostenitori durante il forum liberale 'I venti del cambiamento', organizzato a Buenos Aires dalla Fondazione libertà e progresso. "Molte persone, con l'imminente anno elettorale e volendo garantire la rielezione, ci chiedono di allentare la nostra politica monetaria e fiscale. La risposta è: non lo faremo", ha dichiarato Milei. "Se non vinciamo (le elezioni), significherà che, come società, avremo deciso di suicidarci", ha concluso.
Milei, 'non rinuncerò all'austerità per vincere le elezioni del 2027'
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