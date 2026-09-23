SAN PAOLO, 23 SET - "L'Onu è inutile, è un'organizzazione che avrebbe dovuto garantire la pace e la sicurezza internazionale ma serve solo a sfamare una casta di parassiti arroganti. I presunti difensori dei diritti umani hanno permesso il caos, le dittature, permettendo i genodici in Africa. Ha votato sempre contro Israele ma silente di fronte al terrorismo islamico e il genocidio dei cristiani". Lo ha detto il presidente argentino, Javier Milei, intervenendo all'Assemblea generale dell'Onu.
Milei, 'l'Onu ente inutile buona solo a sfamare una casta di parassiti'
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