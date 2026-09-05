SANTIAGO DEL CILE, 05 SET - Il presidente ultraliberista argentino, Javier Milei, ha invitato le forze di destra latinoamericane a "organizzarsi" contro la sinistra attraverso un vertice permanente di capi di Stato e figure di spicco degli schieramenti liberali e conservatori di lingua spagnola. "La sinistra è organizzata su scala regionale da decenni", ha affermato Milei intervenendo a un incontro del 'Foro di Madrid' a Santiago del Cile, organizzato dalla Fondazione Disenso, legata al partito di estrema destra spagnolo Vox. "A una cattiva organizzazione si risponde con una buona organizzazione; non c'è altra via", ha aggiunto il leader sudamericano, convinto della necessità di combattere "un avversario che è globale". "Se loro hanno l'Internazionale Socialista, anche la destra deve organizzarsi", ha affermato Milei, che sta seguendo con grande attenzione le elezioni in Brasile nella speranza che il candidato di destra Flávio Bolsonaro riesca a sconfiggere l'attuale presidente di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, aumentando la mappa delle nazioni latinoamericane governate dalla destra: "Probabilmente a ottobre aggiungeremo un Paese che occupa molto spazio nel continente", si è augurato.
Milei invita la destra latinoamericana a 'organizzarsi' contro la sinistra
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