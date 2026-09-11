BUENOS AIRES, 11 SET - Il presidente argentino Javier Milei viaggerà a Londra il mese prossimo nel mezzo delle tensioni col Regno Unito scatenate dalle sue dichiarazioni sulle Isole Falkland-Malvinas. Recentemente ha rivendicato la sovranità di Buenos Aires sull'arcipelago e annunciato sanzioni contro le compagnie petrolifere operanti nell'area. Fonti ufficiali hanno riferito alla stampa che il leader ultraliberista ha ricevuto un invito per tenere un discorso all'Università di Oxford tra il 23 e il 24 ottobre. Secondo la testata 'Perfil', l'itinerario prevede incontri con esponenti del mondo imprenditoriale e politico. Lo stesso Milei precedentemente aveva espresso l'intenzione di andare a incontrare personalità locali come l'ultranazionalista Nigel Farage. La sua visita avrà anche un notevole peso politico. Si tratterebbe del primo viaggio nel Regno Unito di un presidente argentino dai tempi di Carlos Menem, che nel 1998 incontrò l'allora premier Tony Blair e la Regina Elisabetta II. Anche Néstor Kirchner e Cristina Fernández si recarono a Londra, ma le loro visite - rispettivamente nel 2003 e nel 2009 - avvennero nel contesto di vertici multilaterali.
Milei andrà a Londra nel mezzo della crisi sulle Falkland
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