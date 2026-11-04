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'Mike Johnson non correrà per leadership della minoranza repubblicana alla Camera'

WASHINGTON, 04 NOV - Mike Johnson non correrà per essere leader della minoranza repubblicana alla Camera quando si insedierà il nuovo Congresso deciso alle elezioni di metà mandato. Lo riporta Cnn citando alcune fonti. Lo speaker della Camera, stretto alleato di Donald Trump, ha deciso di fare un passo indietro, lasciando il posto a volti nuovi.

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