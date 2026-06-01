Migranti uccisi in Calabria, due sospettati portati in Questura

(v. '>>>ANSA/4 migranti carbonizzati in un'auto...' delle 20.12) COSENZA, 01 GIU - Si stanno concentrando su due soggetti, connazionali delle vittime, i sospetti per l'omicidio dei 4 braccianti agricoli pachistani, i cui cadaveri carbonizzati sono stati trovati in un minivan fermo in un distributore di carburante sulla Statale 106 ad Amendolara. I due, anche loro braccianti, si trovano attualmente in Questura a Cosenza e sono sottoposti a interrogatorio. I due sarebbero stati individuati a Villapiana. In Questura vi sarebbero anche altre persone per essere sentite come testimoni.