Migranti: bando da 41 milioni per Cpr da 120 posti a Castel Volturno

CASERTA, 23 APR - Un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) sarà realizzato a Castel Volturno, in provincia di Caserta. E' quanto prevede un bando da 41 milioni di euro pubblicato in questi giorni da Invitalia. La struttura dovrebbe sorgere in località La Piana, su una vasta area di circa 63 ettari, a sud-ovest del centro storico del Comune e a circa tre chilometri di distanza dalla statale 7 quater Domitiana, non lontano da un'area periferica già urbanizzata. La nuova struttura, che sarà una composizione modulare, avrà una capienza massima di circa 120 persone e nell'area antistante ci saranno spazi riservati all'espletamento delle attività delle funzioni delle forze dell'ordine e dell'ente gestore, ovvero uffici, servizi igienici, sale riposo, sale operative, locali tecnici, depositi, area di prima accoglienza, parcheggi e relativa impiantistica di supporto.