(ANSA-AFP) - SAN FRANCISCO, 13 NOV - Microsoft ha affermato di non essere a conoscenza di alcuna "attività malevola" alla base dell'interruzione, durata diverse ore, dei propri servizi Outlook. "Al momento, non siamo a conoscenza di alcuna attività malevola che stia causando questo incidente. Continueremo a gestire la situazione con urgenza e priorità fino alla sua completa risoluzione", ha affermato Microsoft. (ANSA-AFP).
Microsoft, 'non a conoscenza di attività malevola' su interruzione Outlook
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...