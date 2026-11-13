Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Microsoft, 'non a conoscenza di attività malevola' su interruzione Outlook

(ANSA-AFP) - SAN FRANCISCO, 13 NOV - Microsoft ha affermato di non essere a conoscenza di alcuna "attività malevola" alla base dell'interruzione, durata diverse ore, dei propri servizi Outlook. "Al momento, non siamo a conoscenza di alcuna attività malevola che stia causando questo incidente. Continueremo a gestire la situazione con urgenza e priorità fino alla sua completa risoluzione", ha affermato Microsoft. (ANSA-AFP).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...