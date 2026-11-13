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Microsoft, le misure per risolvere falle Outlook non funzionano 'come previsto'

WASHINGTON, 13 NOV - In un messaggio diffuso su X Microsoft ha fatto sapere che le misure messe in campo per risolvere i problemi mondiali su Outlook non stanno andando "come atteso" e che sta valutando soluzioni alternative. "Abbiamo monitorato lo stato dei cambiamenti effettuati per migliorare la funzionalità del servizio e abbiamo constatato che non stanno producendo i risultati sperati. Stiamo individuando percorsi alternativi da adottare per aumentare la capacità a fronte di squilibri persistenti nella gestione del traffico".

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