Meteo instabile, in arrivo due fronti temporaleschi

ROMA, 03 GIU - Le condizioni meteorologiche sull'Italia sono decisamente instabili con due fronti temporaleschi alle porte. Ma le condizioni miglioreranno da venerdì. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. La causa è la vasta e profonda area di bassa pressione sul Nord Atlantico che spinge a più riprese impulsi instabili verso le medie latitudini, trovando un varco verso il bacino del Mediterraneo. "L'aria fredda - spiega Gussoni - essendo più pesante, scivola sotto l'aria calda e umida preesistente, costringendo quest'ultima a salire violentemente verso l'alto. È proprio questo moto ascendente repentino a generare imponenti nubi cumuliformi cariche di precipitazioni". Già da oggi forti temporali con fulmini e colpi di vento interesseranno il Triveneto e gran parte delle regioni centrali. Il fronte si muoverà poi progressivamente verso sud-est portando precipitazioni anche su Campania e Puglia. Giovedì 4 è atteso il passaggio di una seconda perturbazione che porterà nuovi rovesci in particolare sulle Alpi e sulle regioni di Nord Ovest. Da venerdì 5, e nel corso del weekend, torna il bel tempo. Le condizioni meteo inizieranno a migliorare grazie ad una prima rimonta dell'anticiclone che porterà il sole su buona parte del Paese. Nel dettaglio - Mercoledì 3. Al Nord: instabilità sul Triveneto. Al Centro: tempo instabile, specie su adriatiche. Al Sud: rovesci in Campania e Puglia, meglio altrove. - Giovedì 4. Al Nord: temporaneo miglioramento. Al Centro: temporaneo miglioramento. Al Sud: temporaneo miglioramento. - Venerdì 5. Al Nord: ultimi temporali su Triveneto. Al Centro: piovaschi su settori adriatici, sole altrove. Al Sud: sole prevalente. Tendenza: da venerdì nuove precipitazioni soprattutto al Nord.