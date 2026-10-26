NEW YORK, 26 OTT - Meta intende vendere azioni per 95 miliardi di dollari per finanziare i suoi investimenti nell'intelligenza artificiale, in quella che è una delle maggiori offerte azionarie di sempre. La raccolta fondi è sostenuta da Nvidia, Amd e Broadcom in qualità di investitori di riferimento. L'operazione è l'ultimo esempio in ordine temporale di come Big Tech guarda al mercato dei capitali per finanziare la sua espansione nell'IA, e arriva mentre sale fra gli investitori l'apprensione sulla sostenibilità del boom.
Meta punta a vendere azioni per 95 miliardi di dollari per finanziare l'IA
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